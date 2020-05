Gottes Geist ist lebensrelevant

Was heißt es in unserer Zeit, Pfingsten zu feiern? Die anderen christlichen Hauptfeste, Weihnachten und Ostern, sind eng mit einer Person verbunden: Mit Jesus Christus, seiner Geburt beziehungsweise seinem Tod und seiner Auferstehung. Pfingsten hingegen ist dem Heiligen Geist gewidmet. Was ist damit gemeint?

Der Evangelist Lukas verdichtet das in einer Erzählung seiner Apostelgeschichte. Danach fährt 50 Tage nach der Auferstehung Jesu der Geist Gottes auf wunderbare Weise in die Herzen und Köpfe der Freunde Jesu. In diesem neuen Geist beginnen sie, ihre Erfahrungen mit Jesus neu zu verstehen und über seinen Tod hinaus als lebensrelevant zu erkennen. Sie hatten sich doch an Jesu Seite Gott ganz nah gefühlt. Als sei das Reich Gottes angebrochen. Sie spürten: Der Tod Jesu löschte all das nicht aus. Jesus war im Geist da. Seine Gegenwart unter ihnen war Wirklichkeit.

Der andere Evangelist Johannes bindet von vornherein die Erfahrung der Auferstehung und den Geistempfang zusammen. Bei ihm erscheint Jesus am Abend des Ostersonntags den Jüngern, die sich aus Angst im Haus eingeschlossen haben. Er „blies sie an und spricht: Nehmt hin den Heiligen Geist!“ So heißt es in Johannes 20,22. Die Szene erinnert an die Schöpfung, als Gott den Menschen aus Erde formte und ihn durch das Einhauchen des Lebensatems in die Nase zu einem lebendigen Wesen machte. Gottes Gegenwart spüren zu können, Jesu Gegenwart auch nach Karfreitag glauben zu können, das wird als Schöpfungsakt charakterisiert, in dem der Mensch sich nur passiv erleben kann. Der Glaube ist ein Geschenk wie das Leben selbst.

Was heißt es nun im Corona-Jahr 2020, Pfingsten als das Fest des Heiligen Geistes zu feiern? Gottes Geist ist ein Geist des Lebens und der Hoffnung auf Leben. Er ist gleichzeitig ein Geist der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Geist Gottes ist lebensrelevant. Er verleiht Zuversicht und gleichzeitig Umsicht: Welche Verhaltensweisen sind derzeit geboten und klug, was dient jetzt dem Nächsten? Das kann dieses Jahr schon ganz schlicht ein ausgiebiges Pfingstmenü im Lieblingsrestaurant sein. Oder eine Familie mit Kindern zu unterstützen. Vielleicht auch einen handschriftlichen Brief an einen einsamen Menschen zu schreiben.

Gottes Geist macht frei, frei von der übertriebenen Sorge um mich selbst, und frei zur Fürsorge um andere. In dieser Spiritualität kann ich vertrauen, dass für mich gesorgt ist. Gottes Geist weiß auch die vielerlei Geister zu prüfen und zu scheiden, vor allem jene, die jetzt alles besser zu wissen glauben. Gottes Geist erlaubt unterschiedlichste Sichtweisen. Gegenseitiges Abwerten und dem Nächsten allzu schnell Versagen oder gar Verschwörung zu unterstellen, ist seine Sache sicherlich nicht.

Claudius Kurtz

Evangelischer Pfarrer an der Johanneskirche in Ravensburg