„Gott sei Dank“ ist wieder Vesperkirche

„Gott sei Dank“: Das Motto der diesjährigen Wasseralfinger Vesperkirche wird vielen aus der Seele sprechen. Denn die 25. Auflage wird wieder eine „echte“ Vesperkirche sein, nachdem es sie im vergangenen Jahr nur in der Version „Vesperkirche zum Mitnehmen“ gegeben hatte. Die Ehrenamtlichen und die Organisatoren freuen sich schon auf herzliche Begegnungen, Impulse und das besondere Gefühl der Gemeinschaft hier. Los geht es für vier Wochen am 30. Januar. Allerdings unter Corona-Regeln.

1997 ging die Vesperkirche in der Magdalenenkirche an den Start, sie war eine der ersten im Land. Nun ist sie im 26. Jahr ihres Bestehens angekommen. Lange, so Diakon Jörg Dolmetsch, habe man sich Gedanken gemacht, wie man diesen alljährlichen, besonderen Höhepunkt der evangelischen Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen in den Zeiten der Pandemie gestalten könne. Man veranstalte sie nicht wegen, sondern trotz der aktuellen Situation. Und die positiven, „frohen und dankbaren Rückmeldungen“ der Besucher zeigten, dass die Entscheidung richtig gewesen sei.

Für Pfarrer Uwe Quast ist die „Vesperkirche in Präsenz“ auch ein Zeichen der Hoffnung und der „Ahnung, dass es wieder besser wird.“

Es wurde ein Hygienekonzept erarbeitet: Es gilt nach heutigem Stand die Regel 2G plus, also auch Geimpfte müssen sich testen lassen. Testen lassen können sich die Besucher, erklärt Corinna Pavel (Leitungsteam), im Magdaeckle von 11.30 von 12.30 Uhr. Auch deshalb wird der Kleiderbasar diesmal in das evangelische Gemeindehaus verlegt. Der aktuellen Situation ist auch die Begrenzung der Besucherzahl im Kirchenschiff geschuldet. Statt der normalerweise bis zu 160 Gäste können nun maximal 70 eingelassen werden.

Ansonsten setzt man auf das Bewährte: Es gibt wieder den Kulturnachmittag am Freitag mit Künstlern aus der Region und wieder soll es eine Überraschung bleiben, wer da vor dem Altar die Besucher unterhält mit Musik, Comedy und anderem. Auch die diakonische Beratung, die Blutdruck- und Zuckermessungen und den kostenlosen Haarschnitt wird es wieder geben.

74 Erwachsene (fünf sind neu dabei) sorgen für den Ablauf hinter und vor den „Kulissen“, dazu 40 Konfirmanden und Schüler. Wie etwa Oliver Schlipf und Sarah Pietsch von der Klasse R8b an der Karl-Kessler-Schule (KKS). Sie und die anderen Schüler werden auf- und abbauen, bedienen und haben Flyer in Wasseralfingen und in Hüttlingen verteilt. Auch Schüler des KGW und der Weitbrecht-Schule helfen mit. Für die Schüler, weiß Ellen Maier, Lehrerin an der KKS, sei die Vesperkirche eine wichtige Erfahrung.