„Gott sei Dank: auch dieses Jahr wird Ostern!“

Wie fragil, verletzlich und brüchig Vieles von dem ist, was wir für selbstverständlich hielten, bekommen wir gerade „von außen“, durch ein winzig kleines Virus, vor Augen geführt. Wir bewegen uns auf dünnem Eis. Wobei das immer so war. Und immer so ist. Wir verdrängen es nur allzu gerne, übertönen es durch Ablenkungen und äußerliche Aktivität.

Öfter schon hatte ich den Eindruck, dass manche Lebenslust aufgesetzt ist, dass ernste Grundfragen verdrängt werden. Und Ablenkungsangebote gibt es ja zuhauf. Öfter schon hatte ich den Eindruck, dass (wenig getarnt) das Starke, das Gesunde, das Erfolgreiche nahezu angebetet und vergöttert wird.

Unsere Tradition hält Geschichten, Gesten, Elemente bereit, wie wir Vergänglichkeit, Angst und Leid integrieren können, ohne daran zu verzweifeln. Der Rhythmus des Kirchenjahres bildet nicht nur die Heilsgeschichte ab, sondern auch das Auf und Ab unserer Lebensbewegungen. In der Karwoche sind wir in besonderem Maße eingeladen, uns den dunklen Seiten zu stellen. Uns hineinnehmen zu lassen in die letzten Tage des Lebens Jesu. Und in dieser Erzählung unsere Ängste, unser Leid zu entdecken. Jeden Tag geht man einen Schritt mit ans Kreuz, den Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Den entscheidenden Punkt für jeden Einzelnen, wenn wir uns mit hineinnehmen lassen, wenn wir uns mit unter das Kreuz stellen. Der Karfreitag ist der Tiefpunkt und der Höhepunkt christlichen Glaubens. Weder Stier, noch Adler, noch ein anderes Machtzeichen ist unser Symbol, sondern das Kreuz.

Für mich selbst ist die beeindruckendste „Station“ der Karwoche im Garten Gethsemane. Jesus bittet darum, dass der Kelch des Leidens an ihm vorbeigehe. Die Gemeinschaft der Jünger versagt, sie vermögen nicht, mit ihm zu wachen und zu beten, sondern schlafen ein. Jesus ist allein. Jesus ist verzagt, ängstlich, verzweifelt. In dieser Erzählung ist viel Platz für meine Angst und für meine Unruhe. Auch für meine Feigheit.

Die Stärke christlichen Glaubens ist, Schwäche zu integrieren. Mitgehen, mitleiden, das Dunkle und Brüchige nicht verdrängen. „Wahr“ werden die Erzählungen der Karwoche, wenn wir unsere Erfahrungen mit hineinschreiben. Dieses Jahr vielleicht ganz besonders.

Gott sei Dank: auch dieses Jahr wird Ostern!

Martin Henzler-Hermann,

Pfarrer an der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg