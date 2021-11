Gospels auf dem Dreifaltigkeitsberg

„Beschwingt und voller Lebensfreude“ (wie öfters so oder ähnlich geschrieben wurde) tritt am Sonntag, 21. November der Horber Gospelchor „Gospeltrain“ um 15 Uhr in der Kirche auf dem Dreifaltigkeitsberg konzertant auf.

Bei seinen Auftritten bringt der Chor seinen Glauben an Gott in Liedern und Emotionen zu seinem Publikum. Unter Leitung des Gründers Winfried Bentele wird mit Lebendigkeit und Spontanität gesungen. Kein Konzert ist wie das andere – an Musikstücken wie an Ausdruck und Improvisation. Der Chor will mit seinem Konzert nicht nur erfreuen, sondern vor allem von der Liebe und Gegenwart Gottes berichten.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Es gelten die dann gültigen Corona-Regeln.