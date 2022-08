Gospelkonzert in der Musikmuschel

Friedrichshafen (sz) - Gospelicious ist der erste und bislang einzige Landesgospelchor der Bundesrepublik. Der Auswahlchor wurde 1994 als zentrales Ensemble des Landesmusikrats Baden-Württemberg gegründet. Die talentierten jungen Sängerinnen und Sänger aus dem ganzen Land begeistern seither bei zahlreichen Konzerten und Festivals im In- und Ausland, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie CD-Produktionen und Songbooks dokumentieren die Qualität des Chores, der im Jahr 2019 sein 25-jähriges Jubiläum mit der Veröffentlichung der dritten Studio-CD „Let’s celebrate“ und einer Konzerttournee durch Süddeutschland feierte. Gospelicious stehe für mitreißende Rhythmen und gefühlvolle Balladen, für originelle Eigenkompositionen und eigenständig interpretierte Klassiker, so die Mitteilung weiter. Gospelicious verbindet das ursprüngliche Gefühl der traditionellen Gospelmusik mit dem zeitgemäßen Sound aktueller Musikrichtungen. Gospelicious verbindet Glaube und Lebensfreude, Gospelicious begeistert und berührt. Unter der Leitung von Jörg Sommer treten hervorragende Solosängerinnen und – sänger mit dem Chor in das typische Wechselspiel von Call & Response. Chor und Solisten werden dabei durch eine vierköpfige Live-Band unterstützt. Ein außergewöhnliches Musikereignis, das Jung und Alt gleichermaßen begeistert, ist angesagt.

Der Landesgospelchor tritt am 2. September, um 19 Uhr im Musikpavillon an der Uferpromenade Friedrichshafen auf, bei schlechtem Wetter in der Katholischen Kirche St. Nikolaus in Friedrichshafen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.