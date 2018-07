Google stellt ein wie noch nie

New York (dpa) - Es ist ein krasser Kontrast mit Symbolkraft: Während Google die Belegschaft in diesem Jahr gleich um ein Viertel ausbauen will, muss der Internet-Pionier Yahoo abermals entlassen. Google kündigte an, es würden über 6000 neue Mitarbeiter gesucht. Bei Der Konzern hatte unter anderem sein mobiles Geschäft deutlich ausgebaut. Das Smartphone-Betriebssystem Android steckt in immer mehr Geräten und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Apples iPhone. Yahoo müssen mehr als 100 der noch 13 600 Beschäftigten gehen.