Golfclub Hellengerst legt den Status „e.V.“ zu den Akten

Sie waren immer für eine Überraschung gut, die Rainalters aus Hellengerst. Vor 30 Jahren wurde der landwirtschaftliche Betrieb in einen Neun-Loch-Golfplatz umgewandelt und der Golfclub Hellengerst e.V. gegründet. Inzwischen wurde aus dem Golfplatz eine 18-Loch-Anlage, aus der Vereinsgaststätte ein Restaurant für gehobene Ansprüche, und auf dem ehemaligen Grund des Hofes steht mit dem Hanusel Hof ein Vier-Sterne-Hotel für Golfer und Genießer. Initiiert haben einst alles die Eltern Gerti und Luis Rainalter, seit einigen Jahren sind die drei Söhne Wolfram, Frank und Markus in der Verantwortung, und die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern – mit neuen Vorstellungen und Zukunftsplänen, die einmal mehr überraschend sind: Vor wenigen Tagen informierte die Betreibergesellschaft zusammen mit der Vereinsführung die Mitglieder des Golfclubs über die Auflösung des Vereins, deren Mitglieder weit über die Grenzen des bayrischen und württembergischen Allgäus verteilt sind, wie mitgeteilt wird.

Der Anspruch und die Erwartungshaltung der Golferinnen und Golfer habe sich verändert, heißt es im Brief an die Mitglieder. Generell suchten Golfbegeisterte mehr Spaß an ihrem Sport und weniger den Turnier-Wettkampf. Man wolle sich wohl fühlen vor, bei und nach der Runde – ohne Leistungsdruck.

„Unsere von einem Marktforschungsinstitut durchgeführte Mitgliederbefragung vom Dezember 2021 hat den Trend im Golfsport bestätigt und gezeigt, worauf es Golfspielerinnen und -spielern im Allgemeinen und unseren Clubmitgliedern im Besonderen ankommt – und was es für einen Wohlfühl-Club braucht. Das nehmen wir sehr ernst“, erklärt Wolfram Rainalter, Präsident des Golfclubs in seiner jetzigen Form. „Immer mehr Mitglieder möchten zwar eine sportliche Runde spielen, aber sich nicht unbedingt in Turnieren messen. Und ein Vereinsstatus interessiert die wenigsten. Ja, der ist sogar den meisten lästig“, so der Vereinspräsident weiter.

Dass das früher so beliebte „e.V.“ ein Auslaufmodell ist, hat auch der Deutsche Golfverband erkannt. Dieser nimmt nun „nicht eingetragene Vereine“ in den Verband auf. Das bedeutet, alle Vorzüge für Clubmitglieder bleiben erhalten, wie das Führen der Mitgliedsausweise oder die Verwaltung der Handicaps.

„Wir wollen nicht zu viel versprechen, nur so viel: Ein Abrücken vom Vereinsmodell ist für uns und unsere Mitglieder ein epochaler Meilenstein. Konzentration auf das Wesentliche, kurze Wege, schnelle Entscheidungen, eindeutige Verantwortlichkeiten – das sind die Voraussetzungen auf dem Weg zum Wohlfühl-Club für alle“, freut sich Wolfram Rainalter auf das kommende Club-Gefühl. Die Umwandlung in einen „ganz normalen Club glücklicher Golfer“ erfolgt zum 1. Januar des nächsten Jahres. Die gesamte Dienstleistung liegt dann bei der Betreiberfirma und ihren Verantwortlichen – allesamt Mitglieder der Familie Rainalter.