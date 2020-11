Wer in Harthausen nach dem Gasthaus „Zum Löwen“ fragt, bekommt von vielen ein Schulterzucken, da die alte Gaststätte bei den Harthauser Bürgern eigentlich nur als „Bruihaus“ bekannt ist. Vor 30 Jahren haben Emine und Kamil Balci das zentral im Ort gelegene Gasthaus vom Vorbesitzer gekauft und in den beiden letzten Jahren von Grund auf renoviert und ausgebaut. Jetzt hat auch das letzte symbolische Stück, ein goldener Löwe, wieder zu seinem ursprünglichen Platz gefunden.

Als alles fertig war, sei die Frage aufgetaucht, erzählt Kamil Balci mit einem Schmunzeln im Gesicht, wo der goldene Löwe wohl geblieben sei, den sie aus alten Fotos kannten und der früher über dem Eingang auf seinen Hinterbeinen stehend mit langer, herausgestreckter Zunge wachte.

Die beiden recherchierten und fanden heraus, dass die Erbin der Gaststätte Josefa Hauser, die das Gasthaus bis zu ihrem Umzug nach Balingen betrieb, Ende der 1980er Jahre die Löwenfigur als Erinnerung an ihre alte Heimat mitgenommen hat. Bald danach schenkte sie die historische Figur dem Winterlinger Heimatmuseum, welches im ehemaligen Rathaus von Harthausen eingerichtet ist, nur wenige Schritte vom Gasthaus Löwen entfernt.

Bei der Wirtsfamilie indes reifte während der Endphase der Renovierungsarbeiten der Gedanke, ob es wohl möglich wäre, den Namensgeber ihres Hauses und das Symbol der ehemaligen Löwenbräu-Hausbrauerei wieder an seinen alten Stammplatz zurück zu holen.

Kamil Balci wandte sich mit diesem Anliegen zunächst an Ortsvorsteher Emil Oswald, der von der Idee begeistert war, sich als Vermittler bei der Gemeinde einsetzte und so die Rückgabe der Figur als Dauerleihgabe an das Gasthaus ermöglichte.

Eine stabile Aufhängevorrichtung einen sogenannten Ausleger für das etwa einen halben Meter hohe Standbild aus Eisen fanden die Beteiligten bei einem Antiquitätenhändler bei Waiblingen im Remstal, von dem sie ein altes und von der Ausformung her passendes Gestänge erwerben und auf die Alb holen konnten. Der Harthauser Malermeister Albert Kromer hat sich danach der Sache angenommen und den über die vielen Jahre etwas verblassten Löwen wieder mit Goldlack aufgefrischt. Auch der Ausleger musste restauriert und farblich angepasst werden.

Seit einigen Wochen nun begrüßt der goldene Löwe wieder von seinem Stammplatz herab in neuem Glanz die Gäste im „Bruihaus“ wie in alten Zeiten. Familie Balci wird zusätzlich noch Strahler anbringen, damit der König der Tiere auch in der Dunkelheit leuchten kann.

Das Löwen-Comeback steht aktuell jedoch unter keinem guten Stern: Der zweite Lockdown in diesem Jahr bereitet auch dem Familienbetrieb große Sorgen. Der Löwen musste wegen der Pandemiebeschränkungen kurz nach Abschluss der Renovierungsarbeiten schon wieder schließen und bietet jetzt nach telefonischer Absprache Speisen zur Abholung an.