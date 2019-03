Goldene Ehrennadel für Franz Kleck

Neuwahlen und Ehrungen haben die Hauptversammlung des SV Hochberg am vergangenen Freitag im Sportheim geprägt. Der wiedergewählte Vorsitzende Franz Kleck wurde vom Württembergischen Fußballverband für seinen unermüdlichen Einsatz für den SV Hochberg mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

In seinem detaillierten Bericht ließ Franz Kleck das vergangene Jahr Revue passieren. Neben der Bewirtung an der Fasnet war vor allem das Frühlingsfest im April 2018 eine finanziell lukratives Veranstaltung. Geballt waren die Termine Ende Juni 2018, als innerhalb einer Woche das Elfmeterturnier, das Relegationsspiel in die Bezirksliga zwischen dem SV Ebenweiler und der SG Hettingen/Inneringen sowie die Einweihung des Vereinsheims stattfanden. Das diesjährige Zeltfest vom 26. bis 29. April wirft bereits wieder seine Schatten voraus.

Reinhold Rundel berichtete nach 36 Jahren zum letzten Mal über seine Tätigkeit als Schriftführer. Kassierer Joachim Rundel gab der Versammlung seinen Kassenbericht ab. Dank der sehr guten Veranstaltungen im vergangenen Jahr konnte er ein positives Ergebnis verbuchen. Die Umbauarbeiten am Sportheim ließen den Verein jedoch in die roten Zahlen rutschen. Dafür stehen jedoch Werte, die dem Verein erhalten bleiben. Kassenprüfer Karl-Heinz Eisele bestätigte dem Kassierer eine sorgfältige Führung seiner Geschäfte.

Eigenständige Mannschaft

Anton Buck erläuterte als Spielausschussvorsitzender die Statistiken und Tabellen der aktiven Mannschaften. Die erste Mannschaft belegte in der vergangenen Saison mit 60 Punkten und 83:34 Toren Rang vier in der Kreisliga B. Nach dem Rückzug des FV Bad Saulgau aus der Spielgemeinschaft ging der SV Hochberg wieder als eigenständige Mannschaft in die neue Saison. Insgesamt 15 neue Spieler stießen zur Mannschaft. Aktuell führen die Hochberger die Tabelle in der Kreisliga B an und dürfen vom Aufstieg in die Kreisliga A träumen. Beim Stadtpokalturnier in Bad Saulgau wurde der SV Hochberg nach einer langen Durststrecke wieder einmal Turniersieger. Die Reservemannschaft belegte mit 34 Punkten und 60:42 Toren Platz drei in der Reserverunde. Jugendleiter Markus Berschauer berichtete, dass die meisten Hochberger Jugendspieler in den Jugendmannschaften des FV Bad Saulgau oder anderen umliegenden Vereinen spielen, da der SV Hochberg keine eigenen Jugendmannschaften stellen kann.

Bei den Neuwahlen ließen sich bis auf wenige Ausnahmen alle Funktionäre wieder in ihre Ämter wählen. Das neue Gremium setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender Franz Kleck, stellvertretender Vorsitzender Dieter Pfeiffer, Kassierer Joachim Rundel, Schriftführer Markus Milz, Jugendleiter Markus Berschauer, Spielausschussvorsitzende Anton Buck und Dieter Pfeiffer. Dem Vereinsausschuss gehören an: Julian Bechtle, Markus Eisele, Boris Kleck, Holger Kleck, Markus Krieger, Christian Lang, Reinhold Rundel und Eugen Stützle. Als Kassenprüfer wurden Josef Berschauer und Karl-Heinz Eisele gewählt.