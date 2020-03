Gold und Bronze für die TSG Ehingen

Eine Reihe von Leichtathleten der TSG Ehingen haben bei den deutschen Crosslaufmeisterschaften in Sindelfingen teilweise hervorragende Platzierungen erreicht. Veronika Ulrich gewann die Goldmedaille und zusammen mit Anita Böckheler und Rose Zdebik als Team Bronze.

Nachdem Veronika Ulrich vor Kurzem schon bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Erfurt den ersten Platz in ihrer Altersklasse belegt hatte (die SZ berichtete), erkämpfte sie sich nun auch bei den deutschen Crosslaufmeisterschaften in Sindelfingen auf tiefem Boden einen weiteren deutschen Meistertitel. In der Masterklasse erreichte Veronika Ulrich über 5,5 Kilometer in der Zeit von 22:42 Minuten Platz eins, ihre TSG-Vereinskolleginnen Anita Böckheler (25:51) und Rose Zdebik (26:42) kamen ebenfalls bei den Senioreinnen W50 auf die Plätze 13 und 17. Mit diesen Platzierungen sicherte sich das Ehinger Damentrio Veronika Ulrich, Anita Böckheler und Rose Zdebik überraschend die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung der deutschen Crosslaufmeisterschaften.

Bei den Männern gab es bei den nationalen Crosslaufmeisterschaften in diesem Jahr überdurchschnittlich große Teilnehmerfelder, die alle sehr stark besetzt waren. Die Starter der TSG Ehingen liefen teilweise im vorderen Drittel ein: über die Männer-Mittelstrecke belegte Fabian Löffler in 15:59 Minuten Platz 47, Alexander Härdtner (25:37 Minuten) kam bei den Senioren M35 auf Platz 15, Heiko Bölke (27:23) lief ebenfalls in der M35 auf Platz 21, Manfred Krikler in der M50 auf Platz 22 und Peter Zdebik in seiner Altersklasse M55 auf Rang 22.