Gold Ochsen Weihnachtszauber öffnet seine Tore

Ulmer Traditionsbrauerei schafft mit neuem Geschenkshop eine Alternative zum Weihnachtsmarktstand und begleitet die Adventszeit mit bierigen Überraschungen.

Nachdem der Ulmer Weihnachtsmarkt, auf dem die Brauerei Gold Ochsen seit 2017 mit einem eigenen Stand vertreten ist, in diesem Jahr nicht stattfinden kann, hat sich das Unternehmen etwas Besonderes einfallen lassen und lädt ab 16. November 2020 in der Ulmer Karlstraße zum Gold Ochsen Weihnachtszauber. Ebenfalls bietet die Traditionsbrauerei 2020 erstmals einen virtuellen Adventskalender, um das Warten auf Heiligabend zusätzlich zu verkürzen.

„Dieses Jahr ist aufgrund von Corona alles anders. Damit die Menschen in der Region trotzdem nicht ganz auf weihnachtliche Einstimmung verzichten müssen, haben wir in direkter Nähe zur Brauerei in liebevoller Kleinarbeit einen Ort geschaffen, der den Glanz der anstehenden Festtage gezielt einfängt. Darüber hinaus gibt es mit dem virtuellen Adventskalender auf unserer Webseite jeden Tag eine neue Überraschung rund um Ulms flüssiges Gold“, so Ulrike Freund, Geschäftsführerin der Brauerei Gold Ochsen.

Geschenkset Probiererle (Foto: [photodesign armin buhl] neu-ulm)

Gold Ochsen Weihnachtszauber

Entlang der gültigen Hygieneregeln ist in der Ulmer Karlstraße 45 – in direkter Nähe zur Brauerei – eine ganz eigene Erlebnisshoppingwelt entstanden, die in stimmungsvoller Atmosphäre perfekt auf das Fest der Feste vorbereitet. Vom 16. November bis zum 23. Dezember bietet sich den Besuchern von Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr eine umfassende Auswahl an kreativen Geschenksets für den weihnachtlichen Gabentisch. Zudem sind die zahlreichen flüssigen Köstlichkeiten und Accessoires von Gold Ochsen natürlich auch einzeln erhältlich. Kostenlose Parkplätze stehen direkt vor Ort zur Verfügung. Damit ergänzt die Brauerei das Angebot des Ochsen Shops im Ulmer Hafenbad, der weiterhin parallel dazu geöffnet hat, speziell für die Weihnachtszeit.

Geschenkset Brotzeit

Gold Ochsen Adventskalender

Der Weihnachtszauber ist jedoch nicht die einzige Neuerung von Gold Ochsen in diesem Jahr. Gleichzeitig hat die Brauerei mit dem virtuellen Adventskalender ein zweites Extra im Gepäck, das nicht nur Bierliebhabern die Vorweihnachtszeit versüßen soll. Unter www.goldochsen.de/adventskalender kann vom 1. bis 24. Dezember täglich ein neues Türchen geöffnet werden, hinter dem sich jeweils eine ganz spezielle Überraschung verbirgt.

Jahrgangsbier No. 8 Geschenkset (Foto: [photodesign armin buhl] neu-ulm)

Geschenkset Whisky und Likör (Foto: [photodesign armin buhl] neu-ulm)