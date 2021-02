Goalie Langmann in Meisterform

Donau und Schmeie treten im Raum Sigmaringen über die Ufer. Allerdings ist das Hochwasser nicht so bedrohlich wie angenommen. Der Pegel der Donau in Sigmaringen liegt am Samstagabend bei 2,80 Meter. Seither sinkt das Hochwasser leicht. Trotzdem treten die Flüsse an einigen Stellen über die Ufer. Michael Hescheler und Helmut Stroppel haben fotografiert.