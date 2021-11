Gmünd sagt den Weihnachtsmarkt ab

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Zahlen und die anstehende 2G-Plus-Landesverordnung für Veranstaltungen, speziell auch für Weihnachtsmärkte, wird der traditionsreiche Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd abgesagt. Oberbürgermeister Richard Arnold und die Organisatoren der Touristik und Marketing GmbH haben am Dienstag in einem Gespräch gemeinsam mit den Standbetreibern diese Entscheidung abgestimmt.

Neben der Verantwortung in der aktuellen Situation stand laut Stadtverwaltung auch die Sorge im Vordergrund, dass bei einer 2G-Plus-Vorgabe (hier müssen auch Genesene und Geimpfte sich testen lassen) die Resonanz kaum absehbar sei und zu wenig Nachfrage drohe.

Arnold zeigte sich in der Runde der Standbetreiber verärgert und sehr irritiert darüber, dass das Land hier – anders als beispielsweise in Bayern – nicht ein deutliches Signal einer entsprechenden finanziellen Unterstützung für die Betroffenen gebe. Arnold versprach, dass die Stadt hier – auch mit den Landtagsabgeordneten – entsprechend nachdrücklich auf das Land zugehen werde.

Nun wird gemeinsam mit den Marktstand-Betreibern in den nächsten Tagen der Abbau der Hütten und Stände am oberen Marktplatz organisiert. Arnold sagte zu, dass man über andere Markt-Möglichkeiten im Veranstaltungsprogramm für das nächste Jahr, beispielsweise mit einem anderweitig ausgerichteten Markt im Sommer, nachdenke.