GMS RV besucht Firma Franz Lohr

Ravensburg - Am Donnerstag, 20. Oktober konnten die Achtklässler der GMS RV die Firma Franz Lohr GmbH in der Steinbeisstraße in Ravensburg besuchen. Nach einer kurzweiligen Einführung inklusive leckerer Verpflegung, sollten sich die Jugendlichen Gedanken über ihre Stärken machen. Seine eigenen Stärken zu kennen, ist eine wichtige Voraussetzung im Prozess der Berufsorientierung. Anschließend durften die Schülerinnen und Schüler noch das Werksgelände besichtigen und das neugebaute Ausbildungszentrum begehen. Viele der jungen Erwachsenen haben sich nach einem Praktikumsplatz erkundigt, sodass es ein rundum lohnenswerter Besuch war.