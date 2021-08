Glückspilz aus dem Landkreis gewinnt 200 000 Euro bei der „Aktion Mensch“

Ein 47-jähriger Lotterieteilnehmer aus dem Landkreis Ravensburg hat bei der „Aktion Mensch-Lotterie“ 200 000 Euro gewonnen.

Allein im vergangenen Jahr schüttete die Soziallotterie nach eigenen Angaben Gewinne im Wert von rund drei Millionen Euro wöchentlich aus und machte viele Gewinnerinnen und Gewinner in Deutschland glücklich. Mit ihrem Los ermöglichen sie die Förderprojekte der „Aktion Mensch“ und tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern – so auch in Baden-Württemberg. Hier wurden soziale Projekte mit rund 30,4 Millionen Euro gefördert. Dazu zählen etwa kleine Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte.