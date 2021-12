„Glücks Spirale“ fördert Kunsttherapie in St. Konrad Haslach

„Das Leben spüren durch Kunst“ ist eine Kunsttherapie für erwachsene Menschen mit Behinderung. Die „GlücksSpirale“ der Freien Wohlfahrtspflege e.V. fördert das neu angelegte Projekt in St. Konrad Haslach mit knapp 7000 Euro. Das gibt die Theresia-Hecht-Stiftung in Zußdorf bei Wilhelmsdorf in einer Pressemitteilung bekannt. Ziel der Kunsttherapie ist es, Gefühle, Gedanken und Sprachlosigkeit mit Farben zum Ausdruck zu bringen.

Kunsttherapeutin und Heilerziehungspflegerin Norma Sperlich-Osterkorn ist seit vielen Jahren künstlerisch engagiert. Ihre Professionalität integriert sie gezielt in ihre Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Ihr ist es wichtig, die kunsttherapeutischen Themen gemeinsam mit den Menschen zu entwickeln, sie zu betrachten, ihnen Ausdruck zu verleihen, Farbe und Form zu geben. Regelmäßige Therapiestunden bringen somit verborgene Fähigkeiten bei den einzelnen Persönlichkeiten zum Vorschein. Christa Hüttlin und Heidemarie Pilecka von St. Konrad Haslach sind offen für die Angebote von Norma Sperlich-Osterkorn. Eigeninitiative ist gewünscht und wird gefördert. Beides erfahren sie in der Kunsttherapie.

Das Projekt ist nur möglich, weil die „GlücksSpirale“ zehn Prozent der Personalkosten für ein Jahr übernommen hat. „Ich erlebe es sowohl sinnvoll als auch bereichernd für die Frauen“, bestätigt die Kunsttherapeutin. Eine Finanzierungsverlängerung des Projektes ist bei der „GlücksSpirale“ auf weitere zwei Jahre in Planung.