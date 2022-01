„Glück g’habt!“ mit Heinrich Del Core

„GLÜCK g‘habt!“ hat Heinrich Del Core in der letzten Zeit häufig, und das gibt er in seinem neuen Programm zum Besten, wie es in einer Pressemeldung heißt. Der „halbe Restitaliener“ verstehe es mit schwäbischer Leichtigkeit, die Alltagssituationen detailgetreu wiederzugeben, und vereint dabei Dolce Vita und schwäbische Tugenden miteinander. Urlaubserlebnisse und Bahnfahrten bis hin zur Darmspiegelung werden nicht ausgelassen. Zu sehen ist sein Programm am Donnerstag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Festhalle, Hauptstraße 39.

Heinrich Del Core erhielt Auszeichnungen und Preise wie: Ehrenpreis Comedy Festival 2020 der Stadt Freudenstadt (2020), Ehrenpreis der Stadt Bocholt beim NRW Kleinkunstpreis „Bocholter Pepperoni“ (2018), Finale Hamburger Comedy Pokal (2016), Gewinner Publikumspreis "Die scharfe Barte 2015" von Melsungen (2015), Gewinner Ostfriesischer Kleinkunstpreis (2015), Sieger Sprungfeder Olten Schweiz (2006), Baden-Württembergischer Kleinkunstpreis (2005), sowie viele weitere.

Heinrich Del Core wurde 1961 als Sohn eines italienischen Gastarbeiters in Rottweil geboren. Nach der mittleren Reife entschloss er sich zunächst für eine Zahntechnikerlehre. Erst sehr spät, nämlich 1995 begann er sich mit der Comedy-Zauberei zu beschäftigen. Aus der Comedy-Zauberei wurde Standup Comedy und Kabarett. Er beendete im Jahre 2000 seinen Beruf als Zahntechniker und ist seitdem erfolgreich als Comedian und Kabarettist auf Deutschlands Bühnen ebenso unterwegs, wie Gast in zahlreichen TV-Sendungen.

Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information im Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de.