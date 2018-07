„Glory Fire“ singen für den Kindergarten

im Tal (bh) – Der Gospelchor „Glory Fire“ aus Stetten hat zu Gunsten vom Kindergarten St. Nikolaus in der Kirche ein Konzert gegeben. Als „Vorgruppe“ debütierten die Kinder des Kindergartens.

Zum zweiten Benefizkonzert hat die Betreuerin des einzigen Kindergartens in der Gemeinde Beuron Elke Halder ihre Mitsänger des Stettener „Glory Fire“-Chors ins Donautal gebracht. Beim ersten Konzert vor einem Jahr ging es um „Sein oder Nichtsein“ der Betreuungseinrichtung. Jetzt sollte der Fuhrpark für die Kinder erweitert werden, ein Spielauto sei einfach zu wenig für die 20 Zöglinge.

Zusammen mit ihren Vorbildern aus Stetten waren die Kinder einmarschiert. Bereits beim ersten Spiritual sprang der Funke ins Publikum über. Es brauchte die Aufforderung von Elke Halder nicht „Stehen Sie auf und klatschen Sie mit“, vor allem nicht bei den Jüngsten. Anfänglich getrauten sie sich nicht so richtig, aber dann tanzten sie zu zweit und ganz zuletzt zum Ringelreihen. Vorher durften die Kinder noch die Kerzen anzünden. Diese Kerzen, die in der Dunkelheit so weit leuchten, hatten die 20 Kinderstimmen besungen. Der Schein strahlte weit bis nach Bethlehem und in die Nacht der Stille. „The Night of Silence“ hieß der Gospelsong, den die drei Männer des „großen“ Chors mit ihren Bassstimmen hinterlegten. Unheimlich schwierig sind solche mehrstimmigen Vokalkompositionen mit einer Überstimme, klar und deutlich erklang das alte Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Spektakulär schön gesungen wurde das „Ave Maria“ von Franz Schubert: Manch Zuhörer verdrückte bei dieser ruhigen Melodienführung eine Träne. Als Solistinnen brillierten Gerlinde Danner, Manuela Büttgen und Regina Gratius unter der Leitung von Dirigent Anton Roggenstein. „Das war die bisher schönste Einstimmung auf den ersten Advent“, sagte Elisabeth Schmid ergriffen (bh)