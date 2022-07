Glenn Miller Orchestra gibt Konzert in Bregenz

Seit 35 Jahren und insgesamt 5 000 Konzerten verzaubert das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden das Publikum in ganz Europa. Das sei der Anlass für Wil Salden und seine Musiker auf große Jubiläumstour zu gehen, um die Menschen aller Altersstufen rund um den Globus zu begeistern, heißt es in einer Mitteilung.

Der unverwechselbare, auffallend harmonische und zugleich elektrisierende Sound bringe das Lebensgefühl der 1930er und 1940er Jahre zurück und lasse von der ersten Minute keinen Zweifel an dem Können der exzellenten Musiker.

Das Glenn Miller Orchestra tritt am Samstag, 28. Januar 2023, um 20 Uhr im Festspielhaus Bregenz auf. Karten gibt es bei Bregenz Tourismus & Stadtmarketing unter der Telefonnummer 0043 5574 4080 oder per Mail: tourismus@bregenz.at und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.