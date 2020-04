Ein Gleitschirmflieger aus dem Raum Ravensburg ist in Oberstaufen abgestürzt und schwer verletzt worden.

Der Mann sei in der Nähe des Hochgratgipfels beim Starten etwa 15 Meter bis 20 Meter in die Tiefe gefallen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Der Grund für den Absturz am Donnerstag blieb unklar. Das 54 Jahre alte Opfer galt als erfahren.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich zum Unfallzeitpunkt ein weiterer, bislang unbekannter Gleitschirmflieger vor Ort.

Dieser wird gebeten, sich bei der Alpinen Einsatzgruppe Allgäu des PP Schwaben Süd West, unter Telefon 0831-9909-1742 zu melden.