Gleichstellung: Stiftung Liebenau lädt zu Protesttag ein

Verbände und Organisationen der Behindertenhilfe laden jährlich am 5. mai, dem Europäischen Protesttag zur Geleichstellung von Menschen mit Behinderungen, zu verschiedenen Aktionen ein. Auch die Stiftung Liebenau beteiligt sich laut einer Pressemitteilung an den Aktionen. Das Motto in diesem Jahr lautet „Mission Inklusion – Die Zukunft beginnt mit Dir“.

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu motivieren, sich für mehr Vielfalt und ein besseres Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen einzusetzen. „Mission Inklusion“ ist ein Aufruf, die inklusive Gestaltung unserer Lebenswelt aktiv in die Hand zu nehmen „Wir möchten, dass auch in diesem Jahr wieder viele Menschen den 5. Mai nutzen, um sich über das Thema Inklusion auszutauschen“, sagt Armin von Buttlar, Vorstand der Aktion Mensch. „Denn jeder einzelne von uns kann einen Beitrag leisten und die Gesellschaft, in der wir morgen leben wollen, mitgestalten.“

Im zweiwöchigen Aktionszeitraum rund um den 5. Mai finden jedes Jahr durchschnittlich 600 Aktionen in ganz Deutschland statt, die von Aktion Mensch unterstützt werden. Die Stiftung Liebenau beteiligt sich dabei, unter anderem mit einer inklusiven Disco in Ravensburg, der Präsentation von inklusiven Arbeitswelten in Wangen, Lesungen, Kinoveranstaltungen, der Teilnahme am Dixie-Fest in Markdorf am 5. Mai, Foto-Sessions beim Lindenberger Huttag oder verschiedenen Workshops.

In Markdorf gibt es am 5. mai Lesungen aus Deutschlands erstem barrierenfreien Kinderbuch „Das gestohlene Fahrrad“. Von 11 Uhr bis 17 Uhr vermitteln ein überdimensionales „InkluMemo“ und ein Glücksrad die Vorteile einer vielfältigen und bunten Gesellschaft. Auf dem Häfler Wochenmarkt am 7. Mai informiert die Stiftung an einem Marktstand. In Meckenbeuren ist man am Mittwoch, 8. Mai auf dem Wochenmarkt anzutreffen. Und in Oberteuringen findet am Samstag, 11. mai, ein offener Treff mit Kaffee und Kuchen im Bildungs-, Begegnungs- und Förderzentrum (BBF), Bachäckerstraße 5, statt. Menschen mit Behinderungen, Senioren, Nachbarn mit und ohne Kinder sind dazu eingeladen, den Tag gemeinsam zu verbringen.