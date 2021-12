Gleich zwei Neuigkeiten vom Zeppelin-Museum

Zum ersten Mal in der Geschichte des Zeppelin Museums gibt es ein Magazin, das sich ausschließlich mit den Sammlungen und den Geschichten rund um Technik und Kunst befasst. Teilt die Einrichtung in einer entsprechenden Pressemitteilung mit. Das Zeppelin-Magazin sei im Museumsshop erhältlich. 148 Seiten, die Hindenburg zum Ausklappen, fast 200 Abbildungen und zahlreiche QR-Codes zu Videos und Podcasts in einem Heft. Gefüllt mit Geschichten zum Haus und den beiden Sammlungen, mit Konstruktionszeichnungen, Fotostrecken, Kuriosem und den Highlights aus dem Museumsshop.

30 Videos, 33 500 Wörter, mehr als 550 Bilder und 5,5 Stunden Sprechzeit seien vereint in der neuen Zeppelin-Museums-App. Die kostenlose Multimedia-App des Zeppelin Museums biete umfangreiche Hintergrundinformationen, Bilder und Videos zur Geschichte der Zeppeline und der Luftschifffahrt. Infos zur Kunstsammlung und den aktuellen Ausstellungsprojekten. Kostenlos erhältlich für Apple und IOS.

Die Besucherinnen können das Museum von zuhause aus mit Videoführungen und Podcasts entdecken. Neben Highlighttouren durch die Kunst- und Techniksammlung oder einer Führung mit der Direktorin auf ihrer Lieblingsroute bietet die App klassische Hörbuchtouren für Technik- und Kunstbegeisterte. Kinder gehen mit der Museumskatze Wopsie auf Abenteuertour durch die Kunst- und Techniksammlung.

Alle Texte können automatisch vorgelesen werden. Ob Beschreibungs- oder Provenienztexte, Biografien oder technische Daten: Mit mehreren Textebenen kann ein Objekt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Objektabbildungen, Ausstellungsansichten und historisches Bildmaterial ergänzen die ausgestellten Exponate und werden durch Videoführungen der Expertinnen, Podcasts, Vorträge und Gespräche mit Künstlerinnen weiter vertieft.

In einem zweiten Schritt ab Mitte Januar wird die App in vier weiteren Sprachen (englisch, französisch, italienisch, leichte Sprache) verfügbar sein. Dann kann der „Entdeckerinnenmodus“ den Besucherinnen im Museum Exponate in ihrer Nähe anzeigen. Push-Nachrichten informieren über Veranstaltungen und Aktionen.