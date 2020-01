Liebe Leserin, lieber Leser,

„suche Frieden und jage ihm nach!“ Das war die Jahreslosung 2019, das Motto, das als Bibelvers durch dieses Jahr führen sollte. Was ist daraus geworden? Hat sich Frieden in unserer Welt ausgebreitet?

Und wenn Sie persönlich Bilanz ziehen - ist es Ihnen gelungen, Frieden zu suchen? In Ihrem Leben, in der Familie, unter Kollegen, im Verein? Und Frieden zu suchen bedeutet ja auch, Frieden zu ermöglichen, Frieden zu stiften?

Ich glaube, wir müssen tatsächlich bei uns selbst anfangen, wenn wir etwas verändern wollen. Auf die anderen zu warten, führt nicht zum Erfolg. Und es den anderen in die Schuhe zu schieben, wenn es nicht gelingt, auch nicht. Wir können andere nicht verändern, nur uns selbst. Und das ist schon schwer genug.

Weil wir ja auch nicht immer wissen, was jetzt richtig ist. Weil wir zweifeln, ob eine Entscheidung gut war. Ich finde da die Jahreslosung für das neue Jahr wunderbar. „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24) heißt sie. Da kommt ein Vater und bringt seinen Sohn zu Jesus. Das Kind ist von einem bösen Geist besessen. Der Vater bittet Jesus: „Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!“ Jesus spürt das Vertrauen, das dieser Vater hat und gleichzeitig den Zweifel, ob Jesus wirklich helfen kann. „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ entgegnet er ihm. Worauf der Vater verzweifelt bittet: Ich vertraue dir ja – hilf mir doch, meinen Zweifel zu überwinden!

Auch wer glaubt, darf zweifeln. Die Bibel verschweigt das Gott sei Dank nicht. Wir leben und glauben ja, so gut wir es können – und sind doch manchmal unsicher, ob alles richtig ist, was wir entscheiden. Nehmen Sie die Klimaerwärmung: Ist der Umstieg auf Elektromobilität der richtige Weg, sie zu stoppen, wenn man die Ökobilanz des gesamten Prozesses, auch die Batterieherstellung, betrachtet? Ein einfaches „Weiter so“ wäre aber auch der falsche Weg. Wie sollen wir uns also entscheiden?

Vielleicht kann es in unserem Leben und in unserem Glauben nur so gehen, wie jener Vater es gemacht hat: Er hat sich entschieden, zu Jesus zu gehen. Voller Vertrauen. Ohne dabei seine Zweifel zu verschweigen. Ich finde das eine gute Haltung: Wir entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen – und wissen doch, dass Vieles letztlich nicht in unserer Hand liegt. Und das dürfen wir dann getrost in Gottes Hand legen.

Ich wünsche Ihnen ein gutes, gesegnetes neues Jahr!