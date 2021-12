Glasfaseranschlüsse für Aalens Teilorte

Aalen (an) - Die Stadt Aalen ist seit einigen Jahren aktiv im kommunalen Breitbandausbau tätig, um der Bürgerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibenden und Bildungseinrichtungen eine leistungsstarke Internetversorgung zur Verfügung zu stellen.

In Kooperation mit dem Ostalbkreis hat die Stadt Aalen als Mitglied im kommunalen Verbund Komm.Pakt.Net in den vergangenen drei Jahren ein durch das Land Baden-Württemberg gefördertes Glasfasernetz in Aalens Ortschaften Arlesberg, Bernlohe, Beuren und Niesitz aufgebaut. Die Fördersumme für diese Maßnahme beträgt 498 251 Euro als Festbetragsfinanzierung. Ohne diese Fördermittel wäre der kommunale Breitbandausbau nicht realisierbar gewesen.

Vor der Antragsstellung zum Erhalt der Zuwendung hat man zunächst ein Markterkundungsverfahren durchgeführt. Somit wurde sichergestellt, dass der geförderte kommunale Ausbau stattfinden konnte.

Die Gebäude sind jetzt mit einer durchgängigen Glasfaserverbindung angebunden. In den vier Teilorten profitieren jetzt 63 Haushalte von den gigabitfähigen Anschlüssen. Hierzu wurden rund 7 000 Meter Leitungen verlegt. Netzbetreiber ist die NetCom BW, bei der unterschiedliche Tarife gebucht werden können.