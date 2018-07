Glanz: Über die Kraft von Träumen

Zum des 70-jährigen Bestehen der Kreuzgang-spiele ist Anfang Juli ein Theaterabend im Atrium des Museumsgartens – statt der üblichen Museumsnacht – auf so großes Interesse gestoßen, dass nun eine zusätzliche Vorstellung am Freitag, 3. August, um 23.30 Uhr angeboten wird.

„Glanz“ erzählt mit einer Sprache, die gepfeffert und gesalzen ist, berührend und humorvoll die Geschichte einer jungen Frau, die den Traum hat, ein Glanz zu werden – angelehnt an das „Kunstseidene Mädchen“ von Irmgard Keun. Die im letzten Jahr als „Argula“-Darstellerin preisgekrönte Rebekka Michalek liest und spielt die lebenshungrige junge Frau, ihren Traum immer vor Augen und doch scheiternd.

Und auch ein bekanntes Gesicht aus dem vergangenen Jugendstück ist dabei: Mario Schnitzler, der im vergangenen Jahr in der Hauptrolle des Maiks in „Tschick“ begeisterte, spannt mit wissenschaftlichen Texten über die Seifenblase einen roten Faden durch den Abend. Er holt die Zuschauer hinein in die Welt der glänzenden Seifenblasen-Metaphorik, die Staunen macht, bis er schließlich selbst in die Geschichte eintaucht. Vielleicht zu sehr. Regie führt Liv Manthey.