Glätte sorgt für Unfälle in Wangen, Amtzell und Argenbühl

In der Region ist es am Dienstag zu gleich mehreren Unfällen aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse gekommen.

Auf der Kreisstraße zwischen Mindbuch und Pflegelberg ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer verunglückt. Der 39 Jahre alte Renault-Lenker kam laut Polizeibericht in einer Kurve von der Straße ab und kippte mit seinem Wagen auf die Seite. Sein Fahrzeug prallte dabei gegen einen Weidezaun. Am Renault des Mannes entstand ein Schaden, der sich auf etwa 8000 Euro belaufen dürfte. Da anfangs davon ausgegangen wurde, dass er in seinem Wagen eingeklemmt war, fuhren auch Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle, konnten aber, da sich dies nicht bestätigte, wieder abrücken.

Ebenfalls am Dienstagmorgen ist eine 18 Jahre alte Fahranfängerin von der schneeglatten Landesstraße zwischen Ungerhaus und Herfatz abgekommen. Die VW-Lenkerin steuerte nach Polizeiangaben einen Straßengraben hinab, sodass sich ihr Wagen der Länge nach überschlug. Die Fahrerin wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem VW entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.

Glücklicherweise nur leicht verletzt worden ist eine Autofahrerin, die kurz nach 14 Uhr mit ihrem Pkw von der B 12 zwischen Isny und der Abzweigung nach Gründels abgekommen ist. Wie die Polizei mitteilt, geriet die Fahrerin auf der glatten Straße ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Fiat. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein im Wagen befindlicher Mitfahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.

Glück hatte auch ein Autofahrer, der kurz nach 15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Amtzell und Hannober verunglückt ist. Der 49 Jahre alte Toyota-Lenker geriet laut der Polizei ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Durch die Kollision überschlug sich der Pkw. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Toyota entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.