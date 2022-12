Glätte: Das große Chaos bleibt aus

Vom ganz großen Chaos mit Eisregen und spiegelglatten Straßen ist die Ostalb am Mittwoch verschont geblieben. Vor allem auf Schneeglätte hat es dennoch auch hier eine größere Anzahl an Unfällen gegeben, wie die Polizei mitteilt.

In der Düsseldorfer Straße in Aalen ereignete sich gegen 12.35 Uhr ein Auffahrunfall. Ein Autofahrer war in Richtung Aalen unterwegs und musste an der Ampel beim Kulturbahnhof abbremsen und rutschte bei Straßenglätte auf das Auto vor ihm. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei 3000 Euro.

Kurze Zeit später ereignete sich auf der Haller Straße in Rosenberg infolge Straßenglätte ein weiterer Unfall. Ein Autofahrer war noch mit Sommerreifen unterwegs, als er über eine Verkehrsinsel fuhr und rund 5000 Euro Sachschaden verursachte.Der Autofahrer blieb unverletzt.

Der nächste Glätteunfall ereignete sich in Mögglingen. Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr von Heuchlingen nach Mögglingen und rutschte in einer scharfen Kurve in der Heuchlinger Straße nach links in den Gegenverkehr. Die 22-jährige, entgegenkommende Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Kurz nach 13 Uhr wurde eine weitere Autofahrerin von dem Wintereinbruch überrascht. Sie war auf der K3292 zwischen Unterkochen und Oberkochen unterwegs, als sie ohne Fremdbeteiligung bei Straßenglätte einen Unfall verursachte und in die Leitschutzplanke krachte, wobei 9000 Euro Sachschaden entstanden.

Gegen 13.15 Uhr ereignete sich auf der A7 bei Jagstzell ein Auffahrunfall. Ein Autofahrer war auf Glätte zu schnell unterwegs und fuhr auf der linken Fahrspur einem vorausfahrenden Auto hinten auf, das sich im Überholvorgang befand. Einer der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Ein Rollerfahrer stürzte gegen 13.35 Uhr in Aalen bei Straßenglätte in der Oberen Bahnstraße und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.