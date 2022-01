Schnee und Schneeregen sorgen für erhöhte Glätte-Gefahr auf den Straßen

Die für das Wochenende in vielen Teilen Deutschlands erwarteten Schneefälle sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nur von kurzer Dauer. Nur am Samstag und Sonntag fällt noch teils kräftig Schnee: „Vor allem im Bergland sind markante Neuschneemengen über zehn Zentimeter in wenigen Stunden möglich und es wird verbreitet glatt“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Ähnlich sieht es laut der Wettervorhersage von Karl Neher von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried auch für die Region aus: „Von Westen nimmt die Bewölkung rasch zu und ab der Mittagszeit kommt vom Schwarzwald her etwas Schneefall, in den tiefen Lagen auch Schneeregen auf. Bis zum Nachmittag breitet sich der Schneefall dann bis ins Allgäu aus. Gegen Abend lassen die Niederschläge vorübergehend nach.“

Bis Freitagabend kommt es in der Region vereinzelt zu Schneefall oder Schneeregen. Dadurch wird es glatt auf den Straßen. (Foto: DWD)

Auf den Straßen ist mit einer hohen Glättegefahr durch Schnee oder Schneematsch zu rechen, warnt Neher. Seiner Vorhersage nach liegen die Temperaturen am Freitag zwischen -1° bis -4° Celsius.

Glättegefahr auch am Wochenende

Die weiteren Aussichten am Wochenende beschreibt Neher folgendermaßen: Am Samstag zuerst noch gebietsweise etwas Schnee. Dann kurzzeitige Wetterberuhigung, bevor in der Nacht auf Sonntag, mit einem starken bis stürmischen Südwestwind, neue Niederschläge aus Westen aufkommen. Dabei steigt die Schneefallgrenze vorübergehend auf 1.000 Meter.

Am Sonntag windig und wechselhaft mit Schnee-, unterhalb von 500 Metern Schneeregen- und Regenschauern. Achtung, vor allem in den höheren Lagen erneute Glättegefahr. Es bleibt mit null Grad in den Höhenlagen und maximal plus 5 Grad am Bodensee nasskalt.