Glückwünsche für 32 Absolventen eines Integrationskurses

32 Prüflinge aus neun Nationen haben jetzt bei der Volkshochschule Wangen einen Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen. Über die Hälfte der Teilnehmer legte die Prüfung mit dem Niveau B1 ab, nur zwei liegen unter A 2, teilt die Stadtverwaltung mit. Dass VHS-Dozentin Brigitte Eichkorn mit ihren Schülern sehr gute Arbeit geleistet hat, konnte man nicht nur an den Ergebnissen ablesen, sondern auch hören. Sie stellten sich Oberbürgermeister Michael Lang vor, der von ihnen unter anderem wissen wollte, woher sie kommen, wo sie leben, ob sie Familie haben und in welchen Berufen sie arbeiten. Manche von ihnen sind schon seit vielen Jahren in Deutschland, wie zwei Frauen aus Polen, die bereits seit 18 Jahre hier leben. Eine Frau aus der Türkei und ein Ehepaar aus Togo leben schon seit neun Jahren in Deutschland. Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und aus Eritrea, die seit rund zwei Jahren hier sind, waren ebenso unter den Ausgezeichneten wie Menschen aus dem Kosovo, aus Albanien und aus Kamerun. Sie alle beglückwünschte Lang zu ihrer Leistung und ermunterte sie, die Sprache auch weiter anzuwenden. VHS-Leiter Lorenz Macher sagte in einer kurzweiligen Einführung, er hoffe, dass den Kursbesuchern das Lernen der deutschen Sprache auch ein bisschen Freude gemacht hat. Denn Freude ist wichtig für das Gehirn, um das Gelernte auch langfristig zu behalten. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Magdalena Herz überreichte er die Zeugnisse an die Absolventen.