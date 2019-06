Gläubige feiern den Dreifaltigkeitssonntag auf dem Dreifaltigkeitsberg

Die Claretiner auf dem Dreifaltigkeitsberg haben das Hochfest der Heiligsten Dreifaltigkeit groß gefeiert. Den feierlichen Gottesdienst am Sonntagmorgen zelebrierten Pater Alois Andelfinger und Superior Pater Alfons Schmid. Pater Alois Andelfinger, der viele Jahre auf dem Berg gewirkt hatte, hielt die Festpredigt. „Gott ist die Liebe“, unter diesen Schwerpunkt stellte Pater Andelfinger seine Ansprache. Im dreifaltigen Gott, in der Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist, können wir in Liebe den Glauben leben. Musikalisch umrahmt wurde der Festgottesdienst vom Kirchenchor Spaichingen unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher. Bereits am Vorabend in der Vesper sang die Gregorianikschola. Am Nachmittag des Dreifaltigkeitssonntages wurde dann die Festandacht mit feierlicher Prozession abgehalten. Mit der Monstranz unter dem Baldachin führte die Prozession auf einem Rundweg hinter der Kirche durch die schöne Natur des Dreifaltigkeitsberges (Bild). Die Gebete und der Segen an den drei Stationen des Rundweges verdeutlichten den dreifaltigen Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Musikalisch begleitet wurde die Prozession von einer Abordnung der Musikkapelle Obernheim. Den Abschluss des Hochfestes der Heiligsten Dreifaltigkeit bildete am Abend in der Kirche eine Alphornserenade mit den Spaichinger Alphornbläsern. Unser rechtes Bild zeigt von links: Sascha Merkel, Enzo Sforza, Uwe Lodahl. Weiterer Alphornbläser war Ernst Merkel. Zwischen den Liedvorträgen sprachen die Patres Alfons Schmid und Alois Andelfinger Mediationstexte. In der Kirche waren drei Feuer entzündet worden, Symbole für die Heiligste Dreifaltigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Blick über die Feuerschalen auf den Hochaltar war für die vielen Kirchenbesucher besonders stimmungsvoll und nach dem letzten Ton der Alphornbläser läuteten die Glocken, der Abschluss eines schönen Festtages der Claretiner, der viele Gläubige auf den Berg gezogen hat. (glü)

Fotos: Kurt Glückler