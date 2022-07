Ein Hingucker zum Schmunzeln: So begeistert feuern Giulia Gwinns Eltern ihre Tochter an

Wenn am Sonntagabend um 18 Uhr das Finale der Frauenfußball-EM im geschichtsträchtigen Wembley-Stadion steigt, werden die Fans der gastgebenden Engländerinnen wohl in der Mehrheit sein. Eine Deutsche, die sich aber um ganz persönliche Unterstützung aber keine Sorgen machen muss, ist Giulia Gwinn.

Das Fußballtalent aus Ailingen wird bei jedem ihrer Spiele frenetisch von ihren Eltern angefeuert, die mit ihren verrückten Outfits gerne bei Turnieren auf einer Vespa vorfahren.

Gabi und Florian Gwinn reisen ihrer bekannten Tochter nämlich regelmäßig hinterher, um das jüngste ihrer vier Kinder bei wichtigen Turnieren zu unterstützen. So auch bei der derzeit in England stattfindenden EM.

„Sie haben wieder ihren Jahresurlaub nach dem Turnier ausgelegt. Das ist einfach mega schön“, wird Giulia Gwinn nach dem 4:0-Sieg gegen Dänemark in der Sportschau zitiert. Und weiter: „Zu jedem Turnier gibt es auch ein neues Outfit. Ich erkenne sie auf jeden Fall mit den Perücken immer direkt auf der Tribüne und freue mich. Es ist toll, dass sie immer bei mir sind, egal in welches Land es mich zieht.“

Knallige Perücken und frenetischen Anfeuern

Doch nicht nur Tochter Giulia erkennt ihre zwei größten Fans von Weitem. Während die Kameras bei den Übertragungen der deutschen Spiele regelmäßig die Reaktionen des Ehepaars Gwinn einfangen, sorgen das Auftreten und die knalligen Deutschland-Perücken der Eltern auch in den sozialen Medien Aufmerksamkeit – und den einen oder anderen lustigen Tweet, wie etwa jenen vom Fußball-Magazin "11Freunde":

Während manche Nutzer das Outfit der beiden Gwinns etwas zu exzentrisch finden, gibt es von den meisten aber positive Rückmeldung.

"Super. Mit vollem Herzen dabei!", schreibt eine Nutzerin. Und ein anderer bedient sich eines in den sozialen Netzwerken inzwischen beliebt gewordenen schwäbischen Wortspiels mit dem Familiennamen: "Giulias Eltern - auf jeden Fall ein #Gwinn für die deutsche Fankultur."

Fan-Schar am Sonntag?

Und wer weiß? Vielleicht erwartet die Zuschauer am Sonntagabend zum Finale eine echte „Gwinn-Fan-Reihe“. Denn sowohl Giulias Brüder als auch ihre Schwester haben den Wunsch geäußert, bei einer Finalteilnahme ihrer Schwester ins Stadion kommen zu wollen.

Onkel, Tante und ein Cousin sind bereits vor Ort. Vielleicht passt sich der gesamte Gwinn-Clan in Sachen Outfit den beiden größten Giulia-Fans an. Dann wären die Gwinns in Wembley ein noch größerer Hingucker. Übertroffen würde es sicherlich nach Schlusspfiff, wenn die Nationalspielerin vom Bodensee den EM-Pokal in den Londoner Abendhimmel recken kann.