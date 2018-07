Gitarrist bricht 24-Stunden-Tour-Weltrekord

Rankweil (dpa) - Gitarrist Vicente Patíz aus Sachsen hat sich einen Weltrekord erspielt. Binnen 24 Stunden gab er acht Konzerte in acht Ländern und fuhr zwischendurch auch noch den Bus seiner Band. Am Nachmittag meldete sich Patíz erschöpft, aber glücklich aus dem Tourbus. Die Auftritte seien alle reibungslos über die Bühne gegangen, nur „verkehrstechnisch“ habe es ein paar Engpässe gegeben, sagte Patíz der Nachrichtenagentur dpa. Den bisherigen Guinnessbuch- Weltrekord hielt Jeff Aug mit sechs Konzerten in sechs Ländern.