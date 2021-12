Giora Feidman und Rastrelli-Cello-Quartett spielen im Theater Lindau

Im Theater gilt verpflichtend die 2G-plus-Regel. Am Haupteingang wird kontrolliert. Mitzubringen sind ein Impfnachweis, der Personalausweis und tagesaktueller offizieller Schnelltest. Am Theater gibt es keine Testmöglichkeit. Neu ist, dass wer geboostert ist, braucht ab 14 Tage nach der Booster-Impfung keinen Test mehr. Im ganzen Haus besteht FFP2-Maskenpflicht, auch am Sitzplatz.