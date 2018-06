Gifteier gingen in mehrere Bundesländer und nach Holland

Hannover (dpa) - Giftbelastete Eier von einem Biohof in Niedersachsen sind offenbar in mehrere deutsche Bundesländer sowie die Niederlande geliefert worden. Wie ein Sprecher des Agrarministeriums in Hannover sagte, müssten die Lieferwege an Zwischenhändler und Endabnehmer noch im Einzelnen untersucht werden. Ein Discounter mit Sitz in Bayern hatte bei einer Kontrolle seiner Ware die Belastung der Eier mit nicht-dioxinähnlichen PCB entdeckt. Nach Bayern selber sei diese Ware aber nicht geliefert worden, sagte eine Sprecherin des bayerischen Landesamtes für Verbraucherschutz.