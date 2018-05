Giengen: Schüsse in der Innenstadt

Ein 21-Jähriger hat in Giengen für Unruhe gesorgt. Zunächst war der junge Mann einem Zeugen in der Langen Straße aufgefallen. Der 21-Jährige hielt eine Pistole in der Hand und gab mehrere Schüsse ab. Mehrere Polizeistreifen rückten aus und suchten nach dem Schützen. In der Eberhardstraße trafen sie auf den Mann und konnten seine Schreckschusspistole, mit der er allem Anschein nach geschossen hatte, sicher stellen. Passende Patronenhülsen fand die Polizei in der Langen Straße. Der 21-Jährige gab zu, die Schüsse abgegeben zu haben. Er musste zunächst mit aufs Revier, dann wurde er einem Arzt überstellt. Jetzt erwartet den jungen Mann eine Anzeige.