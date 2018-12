„Jazz am Donnerstag“ präsentiert am Donnerstagabend im Casino Kulturraum Fallenbrunnen ab 20.30 Uhr Gianni Dato & The Blue Tone. Hier kommt laut Pressmitteilung Blues-Rock vom Feinsten, im Stile von Robben Ford, Matt Schofield, Eric Clapton, Gary Moore, Jimi Hendrix, Robert Cray, Dire Straits, Police oder ZZ Top mit ungeheurem sizilianischem Feeling auf die Bühne. Mit „Blue Tone" hat der Sizilianer nun endlich die Musiker gefunden, mit denen er sein Bluesfeeling zum Ausdruck bringen kann und die ihm zur Seite stehen dieses energievoll und mit viel Spielfreude umzusetzen. Der Zuhörer werde verzaubert durch die Stimme und seines Gitarrensounds. Die Presse über Gianni Dato & The Blue Tone: „Das geht unter die Haut. Wer glaubt, dass Gianni Dato die Musik einfach nur spielt, liegt falsch. Er spielt sie nicht nur, er lebt sie auch mit einer enormen Bühnenpräsenz. Gianni Dato ist vielseitig, so vielseitig wie die Musik selbst. Rockig, laut, leise, besinnlich, stürmisch, mitreißend oder behutsam und mitfühlend. Der Bermatinger Sizilianer beherrscht alle Facetten der Musik“ und die Musiker von „Blue Tone" helfen ihm dabei, sie überzeugend umzusetzen.