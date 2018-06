Gewitter beenden frühsommerliche Phase

Offenbach (dpa) - Schwüle Luft und heftige Gewitter beenden das frühsommerliche Wetter in Deutschland. Christi Himmelfahrt am Donnerstag bietet nur noch im Südosten sonniges Ausflugswetter. Auch im Westen und Nordwesten wird der Tag noch ganz passabel, sagte Meteorologe Helmut Malewski vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Fast überall sei mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad, im Osten wird es nochmal sommerlich bei 24 Grad. Am Wochenende wird es deutlich schlechter und spürbar kühler.