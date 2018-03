Die schlimmen Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Am Montagmorgen gegen 8 Uhr haben Rettungskräfte Pfarrer Veremund Schwarz tot aus dem Hoßkircher See geborgen. Derweil mehren sich kritische Stimmen zum Ablauf des Einsatzes. Offizielle Stellen haben die Badegäste am Samstag offenbar nicht über den Einsatz informiert. Während der Badebetrieb eingeschränkt weiterlief, war vielen Badegästen nicht klar, dass nach einem vermissten Mann im See gesucht wurde. Die Presse war ebenfalls nicht informiert worden. Die Polizei gibt zu, dass Fehler bei der Information der Badegäste und der Öffentlichkeit gemacht wurden. Sie will diese im Gespräch mit allen Beteiligten aufarbeiten.

Nach knapp zwei Tagen Ungewissheit, herrscht nun traurige Klarheit. Mitglieder der DLRG konnten eine leblose auf der Oberfläche des Sees treibende Person feststellen. Nachdem die Person geborgen wurde, konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich zweifelsfrei um den seit Samstagmittag vermissten 82-Jährigen Pfarrer Veremund Schwarz, der zuletzt mit seinem Bekannten zum Baden gegangen war. Während der 82-Jährige noch weiter schwimmen wollte, begab sich dessen Bekannter wieder zurück ans Ufer (Die SZ berichtete).

Wie bereits berichtet, war der 82-jährige Mann an die Einstiegsstelle nicht mehr zurückkehrte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Beteiligung der DLRG, der Feuerwehr und des THW zu Lande und zu Wasser bis zum Einbruch der Dunkelheit eingeleitet. Während der Suchmaßnahmen wurde der Badebetrieb komplett eingestellt. Eine Fortführung der weiteren Suchmaßnahmen erfolgte im Laufe des Sonntags und des Montags durch die DLRG. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Verstorbene seit geraumer Zeit an Herzprobleme litt, die für den Tod des 82-Jährigen ursächlich gewesen sein könnten.

Während die Suchaktion nun abgeschlossen ist, wird die Verantwortlichen der Rettungsdienste der Ablauf des Einsatzes noch weiter beschäftigen. „Bei der Information der Öffentlichkeit sind Fehler gemacht worden. Das werden wir mit den Beteiligten noch aufarbeiten“, sagt Pressesprecher Bernd Schmidt vom Polizeipräsidium Konstanz. So wurden Vertreter der Presse nicht informiert. Als diese, informiert von Badegästen, am See erschienen, verweigerten Verantwortliche vor Ort die Auskunft. Selbst den Badegästen war nicht klar, weshalb sich Rettungsdienste sich in so großer Zahl am See zusammenzogen.

„Meine Freundin dachte, das sei eine Übung“, sagt Beate Kugler aus Eichstegen. Beate Kuglers Kinder waren mit dieser Freundin seit Samstagmorgen am See. Sie selbst wollte später nachkommen, ließ es dann aber sein. Ihr Freund hatte sie rechtzeitig gewarnt. Der wollte um 14.30 Uhr ins Bad. „Zu diesem Zeitpunkt wurde noch zwei Euro Eintritt verlangt“, sagt Beate Kugler. Dass der Badebetrieb weiterlief hält sie für „respektlos“, dass für das Baden im nur noch offenen Kinderbereich Eintritt verlangt wurde für „geschmacklos“. Der Freund zahlte nicht, weil sich aufklärte, wonach die Rettungsdienste suchten.

„Man hätte eine Durchsage machen können“, sagt Bernd Schmidt, verweist aber auf die Anspannung der Rettungskräfte. Sie sollten den Vermissten möglichst schnell finden, um noch Chancen zu haben diesen zu reanimieren. Der Kinderbereich sei deshalb offen geblieben, weil es hier unwahrscheinlich war, dass der Leichnam in diesem Bereich auftrieb. Am Sonntag wurde das Bad aber ganz geschlossen. Schmidt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass der Leichnam auftreibt, war am Sonntag höher. Außerdem ist es ein Unterschied, ob ich einen Badebetrieb erst gar nicht öffne oder einen laufenden Badebetrieb beende.“