Gewinnzahlen Eurojackpot am 5. Juli 2019

Von Schwäbische Zeitung

Lebensgefährliche Verletzungen hat am Donnerstag ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Schemmerhofen erlitten.

Wie die Polizei berichtet, war gegen 18.30 Uhr ein 43-Jähriger in der Ferdinand-Dünkel-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 465 bog er verbotswidrig nach links in Richtung Warthausen ab.

Motorradfahrer in Richtung Ehingen unterwegs Dabei stieß sein BMW mit einem Motorrad zusammen. Mit diesem war ein 26-Jähriger in Richtung Ehingen unterwegs.