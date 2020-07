Seit Freitagvormittag ist ein 87-jähriger Mann in einem Bad Buchauer Altenheim abgängig, und trotz einer umfangreichen Suchaktion konnte der Mann noch nicht gefunden werden.

Rund 450 Einsatzkräfte waren von Polizei, Feuerwehr und weiteren Hilfsorganisationen aufgeboten. Die Suche musste am Samstagabend vorerst erfolglos eingestellt werden. Am Sonntag hat die Kriminalpolizei das Zepter übernommen. Sie verlagerte die Suche in Richtung Federseegebiet, Bad Schussenried und Stafflangen.