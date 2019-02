Gewinnzahlen Eurojackpot am 22. Februar 2019

Vor einigen Tagen hat die Leutkircher Stadtverwaltung damit begonnen, die Geschwindigkeit der Autofahrer auf den Tempo-30-Abschnitten in der Innenstadt zu kontrollieren.

Wie das Ordnungsamt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, hätten seit dem 5. Februar zehn Messungen an verschiedenen Standorten zu unterschiedlichen Tageszeiten stattgefunden. So sei beispielsweise am Dienstag, 12. Februar, nachmittags in der Isnyer Straße kontrolliert worden.