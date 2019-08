Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Ingoldingen sind fast im Zeitplan fertig geworden. Vier Wochen war die Landesstraße 284 wegen der Sanierung zu, vorgesehen war die Vollsperrung ursprünglich bis Mittwoch. Am Donnerstag sagte der Ingoldinger Bürgermeister Jürgen Schell der „Schwäbischen Zeitung“: „Gerade wird gekehrt.“ Am Freitag in der Früh erfolgte noch die Abnahme durch Vertreter des Landes als Bauherr, seither haben die Autofahrer wieder freie Fahrt.