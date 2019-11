Für das Bauralädele Bistro in Ehingen sucht Inhaberin Ursula Stiehle einen Nachfolger. Sie selbst würde gerne kürzertreten, aber weiterhin mitarbeiten. Ideen hat sie viele, doch die Suche gestaltet sich aktuell noch schwierig.

Schon im Juli hat Ursula Stiehle den ersten Aufruf gestartet. „Suche fleißige(n) Bio-begeisterte(n) Nachfolger für mein erfolgreiches Bio-Bistro in Ehingen“, ist weiterhin am Eingang zum Bistro auf dem Kupil-Gelände in Ehingen zu lesen.