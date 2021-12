Gewinner stehen fest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Langenargen - Von Mitte September bis Ende Oktober zeigte die Ausstellung im Rathaus vielen Besuchern tolle Eindrücke und Impressionen von Langenargen und Noli. Eine Partnerschaft, die nun schon seit 16 Jahren erfolgreich besteht. 24 Bilder, je zwölf aus Langenargen und Noli, wurden bestaunt und bewertet.

Alle in die Losbox geworfenen Bewertungen wurden ausgezählt und die Gewinner mit den meisten Stimmen wurden an diesem Abend bekannt gegeben:

Zwei Übernachtungen in einem Hotel in Noli hat Valentin Müller gewonnen, ein Essen in Noli geht an Cristina Bellomi aus Noli und ein Präsentkorb an Cristina Lambertini, ebenfalls aus Noli. Unsere italienischen Freunde waren also auch bei der "Siegerehrung" mit auf dem Treppchen. Und es gab noch ein Siegerbild: Aus der Losbox wurde von der zweiten Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins, Regine Frey, das Bild von Werner Patzner gezogen. Der Sieger, der das Bild nun zu Hause aufhängen darf, kommt aus Friedrichshafen und heißt Ulrich Kuchelmeister, der zudem mit den Amici d´Imperia verbunden ist.

Ein großes Dankeschön des Vereins geht an Regine Frey, die das "Helferfest" in einem beheizten Zelt in ihrem Garten unter 2G Bedingungen durchgeführt hat. Eingeladen waren neben den Fotografen und Fotografinnen auch die Vorstandsmitglieder des Vereins. Bei dieser Gelegenheit wurde auch Kassierer Elmar Stäbler aus dem Vorstand verabschiedet, der aus privaten Gründen sein Amt niedergelegt hat. Eine Neuwahl wird es dann bei der Jahreshauptversammlung im März 2022 geben.

Ein Verkauf der ausgestellten Bilder - vielleicht als Weihnachtsgeschenk - ist auch möglich. Die Bilder sind als Leinwand auf Keilrahmen aufgezogen und kosten 35 Euro. Bei Interesse bitte eine Mail an info@langenargen-noli.de