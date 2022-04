Gewinnen Sie Karten für die Mainau Musical Nights

Vom 27. Juli bis 6. August ist die Open-Air-Bühne auf der Insel Mainau wieder ein Magnet für viele Musikliebhaber. Sie bekommen dort bei den „Mainau Musical Nights 2022“ ein Programm geboten, das für fast jeden Geschmack etwas im Angebot hat.

Den Auftakt macht am 27. Juli „musicalpeople feat. Südwest deutsche Philharmonie Konstanz“. Versprochen wird eine musikalische Reise durch Musicals wie „Les Misérables“, „Das Phantom der Oper“ und „3 Musketiere“.

Am 28. Juli steht dann „Mamma Mia meets Udo Jürgens“ auf dem Programm. Das Trio Sabine Meyer, Karim Khawatmi und Martina Lechner präsentiert in diesem Sommer auch Songs aus dem aktuellen ABBA-Album „Voyage“.

Bei „Dreams Come True“ am 29. Juli steht die Musik aus Märchenfilmen und Disney Musicals im Mittelpunkt. Die Sängerinnen und Sänger Roberta Valentini, Sabine Meyer, Karim Khawatmi und John Vooijs gehören alle zu den Originalbesetzungen dieser Musicalproduktionen.

Rockfans dürfen sich am 30. Juli bei „Let’s Rock“ auf Songs von Bon Jovi, Foreigner, Guns N’Roses oder Queen freuen. Es singen Jessica Kessler Linda Holmgren und John Vooijs.

Für Freunde von traditioneller irischer Musik haben die Musical Nights dann am 4. August den „Irish Summer 2022“ im Angebot. Auf der Open-Air-Bühne: Angelo Kelly mit seiner Familie.

In der Produktion „Falco meets Mercury“ singen Sascha Lien und Axel Herrig am 5. August die Hits von Falco und Freddie Mercury und verbreiten so 80er-Jahre-Flair.

Zum Finale der Mainau Musical Nights gibt’s dann am 6. August „Die Große Schlagernacht“ mit Jessica Kessler, Udo Eickelmann und Maximilian Mann. Zu hören gibt es Musik aus den Musicals „Wahnsinn“ von Wolfgang Petry, „Hinterm Horizont“ mit den Liedern von Udo Lindenberg oder „Ich will Spaß“.

Begleitet werden die Solistinnen und Solisten jeweils von der musicalpeople Liveband.

Tickets und mehr Informationen gibt es auf https://mainau musicalnights.de/

Verlosung:

Für die Musical-Nights verlost die „Schwäbische Zeitung“ zweimal zwei Karten. Die Gewinner können sich aussuchen, zu welcher Veranstaltung sie gehen möchten, müssen sich aber bei der Benachrichtigung festlegen. Wer gewinnen möchte, ruft am Samstag, 23. April, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 88 61 15 an und nennt das Lösungswort „Mainau“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis