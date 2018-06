Gewinneinbruch beim Gelddrucker Giesecke & Devrient

München (dpa/lby) - Der Gelddrucker Giesecke & Devrient hat sich im vergangenen Jahr nur knapp in den schwarzen Zahlen gehalten. Unter dem Strich brach der Gewinn um 93 Prozent auf 2,6 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. „Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Walter Schlebusch. Sowohl im Geschäft mit Banknoten als auch im Bereich Chipkarten leidet das mehr als 160 Jahre alte Familienunternehmen unter wachsender Konkurrenz und einem Preiskampf. Die Gewinne schrumpfen seit Jahren. Für 2014 ist Schlebusch aber wegen einer guten Auftragslage zuversichtlicher.