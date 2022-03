Gewerblicher Mietpreisspiegel der IHK erschienen

Der regionale Gewerbeimmobilienmarkt hat sich in den vergangenen zwei Corona-Jahren sehr unterschiedlich entwickelt. Mit dem aktualisierten gewerblichen Mietpreisspiegel will die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) die Transparenz über den gewerblichen Immobilienmarkt in der Region erhöhen und die Marktveränderungen seit der letzten gewerblichen Mietpreisuntersuchung darstellen, wie mitgeteilt wird.

Demnach hat sich die Nachfrage nach Ladenflächen in vielen Städten der IHK-Region abgeschwächt und in der Folge sind die Mietpreise vielerorts gesunken. Die Nachfrage nach Produktions- und Lagerhallen beziehungsweise nach den entsprechenden Erweiterungsflächen, insbesondere in den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg, kann dagegen immer häufiger nicht befriedigt werden. In der Folge sind die Mietpreise für Produktions- und Lagerhallen seit der letzten Mietpreisuntersuchung im Jahr 2018 angestiegen. Das vermehrte Arbeiten eines erheblichen Teils der Bürokräfte vom Homeoffice aus hat sich hingegen bei der Nachfrage nach Büroimmobilien bislang noch nicht spürbar auf den Büroimmobilienmarkt ausgewirkt, heißt es. So lauten einige zentrale Ergebnisse des nun aktualisierten gewerblichen IHK-Mietpreisspiegels, der die Mietpreise für Einzelhandels- und Büroflächen sowie Produktions- und Lagerhallen in der IHK-Region vorstellt und erläutert.

Der gewerbliche Mietpreisspiegel der IHK richtet sich an Eigentümer gewerblicher Immobilien, Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen sowie an Projektentwickler. Die Marktuntersuchung kann bei anstehenden Mietverhandlungen, bei der Bewertung von Immobilien und bei der Standortauswahl herangezogen werden. Die ermittelten Mietpreisspannen sollen eine erste Orientierung bei der Festsetzung marktgerechter Mieten bieten.

Mieten können im Einzelfall in Abhängigkeit von verschiedenen wertbeeinflussenden Faktoren erhebliche Abweichungen von den vorgestellten Mietpreisspannen aufweisen. Der IHK-Mietpreisspiegel besitzt keine Rechtsverbindlichkeit und kann nicht auf Pachtverhältnisse angewendet werden.