Gewerbeverein plant Messe an der Schule

Der Allmendinger Gewerbe- und Handelsverein hat sich am Donnerstagabend zur Hauptversammlung getroffen. Dem Verein gehören aktuell 49 Betriebe an. Die Mitglieder haben einer neuen Satzung zugestimmt. Diese war nötig, weil der Verein die Mitgliedschaft beim Bund der Selbstständigen im Juli vergangenen Jahres gekündigt hat. Die neue Satzung ist nun außerdem mit der neuen Datenschutzverordnung rechtskonform.

Der Vorsitzende Walter Leichtle blickte auf das vergangene Jahr zurück. Die erste Italienische Nacht auf dem Rathausplatz sei ein voller Erfolg gewesen, habe aber auch „verdammt viel Arbeit“ bedeutet. „Es hat uns an die Leistungsgrenze geführt“, so Leichtle. Eigentlich sollte in diesem Jahr eine zweite Ausgabe der Veranstaltung folgen, doch habe die FiZ-Gemeinschaft angefragt, ob der Verein eine GHV-Night zum 25. Geburtstag des FiZ mit veranstalte. „Wir haben gesagt: Wir machen das stattdessen“, erklärte Leichtle. Wie bei der Italienischen Nacht soll die Band Time Square bei der Tanzveranstaltung am Freitag, 27. Juli, auftreten.

Ausbildungsmesse ist beliebt

Die relativ kleine Ausbildungsmesse in Allmendingen habe einen „großen Zulauf“, erklärte Leichtle. Nicht nur Allmendinger Aussteller seien vertreten, sondern auch Betriebe aus der Umgebung. Von Firmen habe er die Rückmeldung bekommen: „Auf großen Messen haben wir großen Zulauf, aber auf der Allmendinger Messe führen wir viele ernsthafte Gespräche“, so Leichtle. Für die Ausbildungsmesse in diesem Jahr, am 21. und 22. September, gebe es schon einige Anmeldungen.

Am 13. Juli dieses Jahres soll erstmals eine Messe an der Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen am Schelklinger Standort erfolgen, die die Ausbildungsmesse ergänzen soll. „Die Schüler der Gemeinschaftsschule werden in Schelklingen ihren Abschluss machen“, erklärte Leichtle. „Es ist extrem wichtig, dass wir dort aktiv sind.“

In Zukunft soll es für Mitglieder des Gewerbevereins auch kostenlose Infoveranstaltungen mit Fachvorträgen geben, kündigte Leichtle an. Außerdem blickte er auf die Leistungsschau im kommenden Jahr voraus, die am 27. und 28. April stattfinden wird. „Unseren Mitgliedern werden wir vergünstigte Standgebühren bieten“, kündigte Leichtle an. Als Highlights seien etwa eine Hüpfburg und eine Oldtimerschau geplant.

Der Kassenstand des Gewerbevereins ist im vergangenen Jahr auf 21 663 Euro gewachsen, erklärte Kassiererin Marion Gerhardt. Die Mitglieder entlasteten den Vorstand, nachdem dies der stellvertretende Bürgermeister Manfred Huber vorgeschlagen hatte.

Bei den Wahlen wurde Michael Traub als zweiter Vorsitzender, Marion Gerhardt als Kassiererin, Martin Graf für den Ausschuss Organisation, Helmut Hirschle für den Ausschuss Technik und Beatrix Münz und Gebhard Dietz als Kassenprüfer wiedergewählt. Als neue Beisitzerin wurde Stephanie Schweiger gewählt.