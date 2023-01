Gesundheitswelt 2.0 – erfolgreicher Neubeginn

Isny (sz) - Der Verein für Gesundheitssport,langjähriger Betreiber der Gesundheitswelt Überruh in Isny-Bolsternang, bietet ab sofort wieder ein vielseitiges Komplettangebot für alle gesundheitsbewussten Menschen im württembergischen und bayerischen Allgäu. Ermöglicht wird das durch die Zusammenarbeit mit gleich mehreren neuen Partnern: dem Fitnessstudio Peaks in Isny, dem Panorama-Bad in Eglofs, dem Bewegungszentrum Neutrauchburg und dem Ferienclub Maierhöfen, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Programm beinhaltet regelmäßigen Gesundheitssport, Ausdauer-, Beweglichkeits- und Kraftgerätetraining, Schwimmen und Saunieren. Gemäß dem Motto „aktiv, gesund und wohlfühlen“, können die einzelnen Angebote über den Verein für Gesundheitssport flexibel sowie zeitlich befristet miteinander kombiniert werden, so de Verein.

Das „Neue Gesundheitswelt-Angebot“ beinhaltet für alle Interessierten attraktive Vergünstigungen – zum optimalen Einstieg in das innovative Netzwerk mit den Sport- und Wellnesspartnern in Isny, Argenbühl und Maierhöfen.