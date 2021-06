Gesundheitsvisite

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Obwohl Sebastian Kneipp zu seinen Lebzeiten Werbung für seine unorthodoxe Heilmethode nicht gewollt hatte, hat er sie bekommen. Doch die Art von Reklame, die im Jahr 1882 durch die Presse ging, war sicher nicht im Sinne Kneipps, aber verhindern konnte er sie nicht. „Skandal!“ lauteten die Überschriften in den bebilderten Blättern, die damals immer populärer wurden, „in Wörishofen laufen die Damen mit nackten Füßen durch den Dorfbach und der Ortspfarrer schaut nicht nur zu, sondern fordert sie sogar dazu auf.“ Was war geschehen?

Die Wasseranwendungen von Sebastian Kneipp – er war im April 1881 Ortspfarrer von Wörishofen geworden – wurden gegen Ende der 1870er und zu Beginn der 1880er Jahre immer bekannter. Die Zeitungen berichteten von dem „merkwürdigen Pfarrer“, der im schwäbischen Dorf Wörishofen Kranke mit besonderen Methoden behandelte. Das Wassertreten im Bach gehört zu beliebtesten Anwendungen, die Kneipp verordnete. Erste Bilder machten die Runde. Die Photographie war vor wenigen Jahren erfunden worden und fand nun schnell Verbreitung.

Zur Popularität des Ortes trug auch bei, dass mit der Eröffnung des Bahnhaltes im benachbarten Türkheim im Jahr 1874 das bis dahin abgelegene Wörishofen nun in nur drei Stunden von der Landeshauptstadt München oder in zwei Stunden Zugfahrt von Augsburg aus erreichbar war. Am Türkheimer Bahnhof warteten schon die Fuhrleute auf Gäste und brachten sie in einer halben Stunde ins sieben Kilometer südlich gelegene Wörishofen. Im Sommer 1882 kam eine Gruppe junger Damen, offenbar aus bester Gesellschaft, aus Augsburg in Türkheim an und nahm dann mit der Kutsche den Weg nach Wörishofen. Die Mutter eines der Fräuleins wollte dort den Pfarrer Kneipp wegen eines Leidens konsultieren. Die „Ahs“ und „Ohs“ der munteren Mädchenschar waren groß, als sie leibhaftig erblickten, was sie bisher nur aus der Zeitung kannten: Im Mühlbach vor dem Dorfeingang tappten tatsächlich Männlein und Weiblein, bunt gemischt, mit bloßen Füßen im kalten Wasser herum. Nach einigem Hin und Her in der Kutsche sprang die erste der jungen Damen aus dem Gefährt, zog Schuhe und Strümpfe aus, hob die langen Röcke bis übers Knie und gesellte sich zum Entsetzen ihrer Frau Mutter zu den vergnügten Wassertretern. Und ihre Freundinnen folgten eine nach der anderen.